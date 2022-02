Stand: 09.02.2022 16:50 Uhr Dritte Liga: Urteil zu mehr Fans in Niedersachsen erst Freitag?

Die niedersächsischen Fußball-Drittligisten müssen sich nach ihrem gemeinsamen Normenkontrolleilantrag auf mehr als die bisher nur erlaubten 500 Zuschauer weiter gedulden. Mit einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts sei "erst am Ende der Woche" zu rechnen, teilte Eintracht Braunschweig am Mittwoch mit. Die "Löwen" spielen am Sonnabend (14 Uhr, live im NDR Fernsehen und bei NDR.de) gegen Freiburg II, der SV Meppen hat zur gleichen Zeit 1860 München zu Gast. Der VfL Osnabrück spielt erst am Montag und zudem auswärts in Köln. | 09.02.2022 16:43