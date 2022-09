Stand: 30.09.2022 21:20 Uhr Dritte Liga: SV Meppen verliert bei Schlusslicht Aue

Die Drittliga-Fußballer des SV Meppen haben am zehnten Spieltag ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Beim bislang sieglosen Tabellenletzten Erzgebirge Aue unterlagen die Emsländer mit 0:3 (0:2). In einem kampfbetonten Spiel erzielten Tom Baumgart (31.), Dimitrij Nazarov (45.+4) und Steffen Nkansah (49.) vor 5.480 Zuschauern im Erzgebirgsstadion die Treffer. In der Tabelle rangiert Meppen, das nun schon seit sechs Spielen auf einen Sieg wartet, auf Platz zwölf. Die Tore der Partie im Video | 30.09.2022 21:15