Stand: 27.08.2020 13:59 Uhr

Dritte Liga: Nordclubs starten sonnabends

Die drei Nordclubs der Dritten Liga starten am Sonnabend um 14 Uhr in die neue Fußball-Saison. Das ergab die termingenaue Ansetzung, die der DFB am Donnerstag bekanntgab. Hansa Rostock empfängt den MSV Duisburg, der SV Meppen spielt gegen 1860 München, Aufsteiger Lübeck gegen den 1. FC Saarbrücken. Sechs Tage später tritt der VfB am Freitagabend (19 Uhr) in Unterhaching an. Meppen muss beim KFC Uerdingen an einem Montag (28. September, 19 Uhr) ran. Hansa spielt in Saarbrücken erneut an einem Sonnabend (14 Uhr). | 27.08.2020 13:57