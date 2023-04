Stand: 30.04.2023 12:30 Uhr Dritte Liga: Meppens Middendorp fordert Vierten Offiziellen

Trainer Ernst Middendorp vom Fußball-Drittligisten SV Meppen fordert vom DFB Konsequenzen aus dem Vorfall bei der Drittligapartie in Wiesbaden (2:1), bei dem ein Schiedsrichter-Assistent verletzt ausfiel und erst nach einer halbstündigen Spielunterbrechung ein Zuschauer mit entsprechender Lizenz einspringen konnte. "Für mich kann die Lösung in Zukunft nur heißen, auch in der Dritten Liga den vierten Schiedsrichter dabei zu haben. Da muss man ganz seriös drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie es geplant ist, aber das wäre für mich die Konsequenz", sagte Middendorp. | 30.04.2023 12:29