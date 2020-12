Stand: 04.12.2020 17:33 Uhr Dritte Liga: Keine Gästefans mehr bis zum Saisonende

Hansa Rostock, der SV Meppen und der VfB Lübeck dürfen wie alle anderen Fußball-Drittligisten bis zum Saisonende keine Tickets mehr an Gästefans verkaufen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mit. Die zunächst bis zum 31. Dezember beschlossene Maßnahme wurde nun um sechs weitere Monate verlängert. Gäste-Tickets könne es demzufolge nur geben, wenn dies "in Übereinstimmung mit den örtlichen Verfügungslagen steht und mit den zuständigen Behörden abgestimmt ist". Derzeit sind wegen der Corona-Pandemie überhaupt keine Stadionzuschauer zugelassen. | 04.12.2020 17:32