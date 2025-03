Stand: 27.03.2025 09:55 Uhr Dritte Liga: Hannover II noch dreimal in der großen Arena

Fünf Heimspiele hat Fußball-Drittligist Hannover 96 II in dieser Saison noch vor der Brust, gleich dreimal tritt das Team von Trainer Daniel Stendel dabei in der Zweitliga-Arena an. Aus Sicherheitsaspekten und wegen der Zahl der zu erwartenden Gästefans sind die Partien gegen Dynamo Dresden (4. April), Alemannia Aachen (8. April) und Hansa Rostock (17. Mai) dorthin verlegt worden. Bitter für die Niedersachsen: Dort haben sie in sechs Partien lediglich einen Punkt geholt. Im heimischen Eilenriedestadion gab es in acht Spielen immerhin vier Siege.