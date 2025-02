Stand: 22.02.2025 18:26 Uhr Dritte Liga: Hannover 96 II verliert klar in Saarbrücken

Hannover 96 II hat am 25. Spieltag der 3. Fußball-Liga beim Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken nach einer guten ersten Hälfte doch noch ein deutliches 1:4 (1:1) kassiert. Ein eigener Treffer gelang den Niedersachsen am Sonnabend aber nicht. Saarbrückens Sven Sonnenberg unterlief in der 34. Minute ein Eigentor. Die "Roten" bleiben mit ihren 22 Punkten Tabellenvorletzter. Ergebnisse und Tabelle | 22.02.2025 18:22