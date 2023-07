Stand: 01.07.2023 16:26 Uhr Dressurreiter Wandres siegt mit deutschem Team beim CHIO

Frederic Wandres mit Bluetooth hat mit der deutschen Dressurmannschaft beim CHIO in Aachen nach dem Ausrutscher im vergangenen Jahr wieder die Nationenwertung gewonnen. Das Gastgeber-Team mit dem Reiter aus Hagen am Teutoburger Wald, Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit Dalera, Isabell Werth (Rheinberg) mit Quantaz und Sönke Rothenberger (Bad Homburg) mit Fendi setzte sich am Sonnabend souverän vor Dänemark und Großbritannien durch. In der Einzelwertung des Grand Prix Special gewann Jessica von Bredow-Werndl. Am Sonntag steht noch die Kür an. | 01.07.2023 16:32