Stand: 12.06.2022 13:13 Uhr Dressur-DM in Balve: Platz zwei für Wandres

Reiter Frederic Wandres hat bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve Platz zwei belegt. Der 35-Jährige aus Hagen am Teutoburger Wald musste sich am Sonntag mit Duke of Britain nur Isabell Werth (Rheinsberg) geschlagen geben, die mit Quantaz ihren 17. nationalen Titel gewann. Bereits am Sonnabend beim Grand Prix Special hatte sich Wandres "nur" mit dem zweiten Rang begnügen müssen. Es gewann die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Fra-mersheim) mit Showtime. | 12.06.2022 13:13