Stand: 26.08.2021 13:29 Uhr Drei Spiele Sperre für Meppens Fedl

Fußball-Drittligist SV Meppen muss in den kommenden drei Spielen auf Abwehrspieler Jonas Fedl verzichten. Der 22-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen "rohen Spiels" in der Auswärtspartie bei Waldhof Mannheim mit der Drei-Spiele-Sperre belegt, wie die Emsländer und der Verband am Donnerstag mitteilten. Fedl hatte am Dienstag bei der 0:5-Niederlage der Meppener die Rote Karte gesehen. Der Verein stimmte dem Urteil zu. | 26.08.2021 13:28