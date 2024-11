Stand: 23.11.2024 12:36 Uhr Drei Spielabsagen in der Fußball-Regionalliga-Nord

In der Fußball-Regionalliga Nord fallen am Sonnabend gleich drei Partien aus. So finden sowohl das Duell vom Hamburger SV II gegen den VfB Lübeck als auch Weiche Flensburg - Bremer SV und Holstein Kiel II - SSV Jeddeloh II nicht statt. Am Freitag hat die SV Drochtersen/Assel 2:1 gegen den SV Meppen gewonnen. Kickers Emden siegte 2:0 bei BW Lohne. Überblick | 23.11.2024 12:25