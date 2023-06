Stand: 20.06.2023 09:40 Uhr Drei Neue für den SV Meppen

Drittliga-Absteiger SV Meppen hat für die kommende Saison in der Fußball-Regionalliga Nord drei weitere Neuzugänge verpflichtet. Vom 1. FC Schweinfurt wechselt Torhüter Bennet Schmidt ins Emsland. Der 23-Jährige erhält in Meppen einen Zweijahresvertrag. Zudem holte der SVM Defensivspieler Luis Sprekelmeyer vom VfL Osnabrück. Der 21-Jährige war zuletzt an den West-Regionalligisten SV Lippstadt ausgeliehen. Von der SpVgg Unterhaching kommt der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Fynn Seidel nach Meppen. | 20.06.2023 09:37