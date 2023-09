Stand: 08.09.2023 08:44 Uhr Doku über Jan Ullrich: "Konnte meine Vergangenheit nicht ertragen"

Dem ehemaligen Radstar Jan Ullrich hat die Auseinandersetzung mit seiner Vergangenheit für eine Dokumentation riesige Probleme bereitet, erzählte der 49-Jährige in München bei der Vorstellung der Doku "Jan Ullrich – Der Gejagte", die ab dem 28. November zu sehen ist (Amazon Prime Video). Der gebürtige Rostocker möchte darin "offen und ehrlich mit allem" umgehen. "Ich konnte selber meine Vergangenheit nicht ertragen", räumte er ein. Ullrich hatte mit seinem Tour-de-France-Sieg 1997 einen Radsport-Boom in Deutschland ausgelöst. 2006 wurde er von seinem Team suspendiert, da er Verbindungen zum Dopingarzt Eufemiano Fuentes hatte. Der Internationale Sportgerichtshof Cas sperrte Ullrich 2012 für zwei Jahre. Oft hatte er Dopingvorwürfe mit dem Satz bestritten: "Ich habe nie jemanden betrogen." Mittlerweile deutet er aber ein umfassendes Geständnis an. "Dass ich niemanden betrogen habe, war falsch. Für mich war das auf meine Gegner getrimmt, aber die Fans gehören natürlich auch dazu", sagte er in der Doku. | 08.09.2023 08:40