Diskuswerferin Vita mit Saisonbestleistung

Wenige Tage vor den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig am Sonnabend und Sonntag zeigte sich Diskuswerferin Claudine Vita in Medaillenform. Die 23-Jährige vom SC Neubrandenburg warf beim Sportfest ihres Clubs mit 63,21 Metern Saisonbestleistung. "Claudines Form ist ansteigend. Auch technisch war es eine gute Leistung", freute sich Trainerin Astrid Kumbernuss. | 06.08.2020 09:47