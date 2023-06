Stand: 02.06.2023 21:51 Uhr Diskuswerferin Vita knackt WM-Norm

Diskuswerferin Claudine Vita hat am Freitag beim Sole-Cup in Schönebeck für die beste Leistung des Meetings gesorgt. Die Neubrandenburgerin gewann die Konkurrenz mit 65,51 Metern und knackte die WM-Norm für Budapest. Dies schaffte bereits zum zweiten Mal in dieser Saison die Zweitplatzierte Kristin Pudenz vom SC Potsdam. Die Silbermedaillengewinnerin der Olympischen Spiele von Tokio schleuderte die Scheibe auf 65,01 Meter. | 02.06.2023 21:50