Die lange Nacht der Sportclub Story Sendung: Sportclub | 21.12.2019 23:50 Uhr 2 min | Verfügbar bis 27.12.2019

Eisschwimmer, blinde Bergsteiger, Boxweltmeister oder Apnoe-Taucher - der Sportclub würdigte außergewöhnliche Leistungen in einfühlsamen Porträts. Ein "Best of" gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag.