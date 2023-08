Stand: 12.08.2023 21:23 Uhr Deutschlands Basketballer im Supercup-Finale

Angeführt von Kapitän Dennis Schröder und Franz Wagner haben Deutschlands Basketballer auf dem Weg zur WM ihre starke Frühform unterstrichen. Locker und leicht fertigte der EM-Dritte am Sonnabend China im Halbfinale des Supercups in Hamburg mit 107:58 (49:23) ab. Beim dritten Sieg im dritten Testspiel war Wagner mit 20 Punkten bester Werfer der Deutschen, der gebürtige Braunschweiger Schröder kam auf 17 Zähler. Endspielgegner am Sonntag (18.30 Uhr) ist WM-Mitfavorit Kanada. Gegen die Nordamerikaner hatte Deutschland erst am vergangenen Mittwoch in Berlin in starker Manier mit 86:81 gewonnen. | 12.08.2023 21:23