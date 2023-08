Stand: 09.08.2023 22:41 Uhr Deutschlands Basketballer bezwingen Kanada

Angeführt von Kapitän Dennis Schröder haben die deutschen Basketballer ein Testspiel gegen WM-Mitfavorit Kanada mit 86:81 (50:34) gewonnen. Vor 12.387 Zuschauern in der ausverkauften Arena am Berliner Ostbahnhof war Franz Wagner mit 18 Punkten bester Werfer. Daniel Theis aus Salzgitter kam auf 17, der gebürtige Braunschweiger Schröder auf 16 Zähler. Am Wochenende steht in Hamburg der Supercup mit China, Neuseeland und erneut Kanada an. | 09.08.2023 22:38