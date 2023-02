Stand: 14.02.2023 15:20 Uhr Deutschland Tour der Radprofis endet in Bremen

Die Deutschland Tour der Radprofis endet in diesem Jahr in Bremen. Am 27. August wird der Sieger des fünftägigen Eliterennens der UCI ProSeries in der Hansestadt ermittelt, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Deutschlands wichtigstes Radrennen startet am 23. August mit dem Prolog in St. Wendel im Saarland.