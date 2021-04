Stand: 20.04.2021 15:50 Uhr Deutschland-Achter startet nicht beim Weltcup in Zagreb

Der Deutschland-Achter muss nach der verpatzten Ruder-EM weiter auf die nächste Bewährungsprobe warten. Da nur zwei Nationen für den ersten Weltcup der Olympia-Saison in Zagreb/Kroatien (30. April bis 2. Mai) gemeldet haben, sagte der Weltverband FISA das Rennen für die Achter ab. Dem deutschen Flaggschiff um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) und Torben Johannesen (Hamburg) bleiben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele die Weltcups in Luzern/Schweiz im Mai und Sabaudia/Italien im Juni. | 20.04.2021 15:48