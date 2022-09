Stand: 03.09.2022 16:42 Uhr Deutsche Basketballer gewinnen auch zweites Spiel bei Heim-EM

Die deutschen Basketballer haben auch das zweite Spiel bei der Heim-Europameisterschaft in Köln für sich entschieden. Am Sonnabend gab es für das Team um Kapitän Dennis Schröder (Braunschweig) einen 92:82 (42:47)-Sieg gegen Außenseiter Bosnien-Herzegowina. Damit nimmt Deutschland bereits Kurs auf die Finalrunde, die am 10. September mit dem Achtelfinale in Berlin beginnt. Beste deutscher Werfer waren der derzeit vereinslose NBA-Spieler Schröder und Franz Wagner mit jeweils 18 Punkten. | 03.09.2022 16:42