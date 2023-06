Stand: 15.06.2023 09:26 Uhr Deutsche Volleyballerinnen mit Sieg gegen Thailand

Die deutschen Volleyball-Frauen sind in der Nationenliga in der Erfolgsspur geblieben. Das Team um Kapitänin Anna Pogany vom SSC Schwerin gewann am Mittwoch brasilianischer Zeit in Brasilia gegen Thailand 3:1 (25:20, 25:13, 19:25, 25:23). Damit hat das deutsche Team nun vier der ersten fünf Spiele gewonnen. In den Spielen der Volleyball Nations League werden Punkte für die Weltrangliste vergeben, die am Ende entscheidend für die Olympia-Qualifikation für Paris 2024 sein können. | 15.06.2023 09:24