Stand: 05.11.2020 11:04 Uhr Deutsche Hockey-Länderspiele in England abgesagt

Aufrgund der Corona-Pandemie sind die Begegnungen der deutschen Hockey-Nationalmannschaften in Großbritannien (14./15. November) im Rahmen der Pro League verschoben worden. Wie der Weltverband FIH mitteilte, werde ein Ersatztermin mit Blick auf die Entwicklungen der Corona-Krise nach Möglichkeit festgelegt. Für den Deutschen Hockey-Bund (DHB) steht das nächste geplante Duell in der Pro League, die als Vorbereitungsturnier für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio gilt, im März in den Niederlanden auf dem Programm. | 05.11.2020 11:02