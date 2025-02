Stand: 17.02.2025 14:30 Uhr Deutsche Handball-Frauen testen in Hamburg gegen Dänemark

Die deutschen Handball-Frauen starten gegen zwei hochkarätige Gegner in die Vorbereitung für die Heim-WM. Neben dem Länderspiel-Doppelpack gegen Olympia-Silbermedaillengewinner Frankreich am 6. März in Trier und 8. März in Besancon bestreitet die DHB-Auswahl auch zwei Spiele gegen Dänemark. In Hamburg (9. April) trifft Deutschland damit bereits zum 100. Mal auf den EM-Zweiten, das Rückspiel erfolgt im dänischen Aabenraa (12. April). | 17.02.2025 14:28