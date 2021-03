Stand: 05.03.2021 16:50 Uhr Deutsche Biathlon-Staffel mit erstem Weltcupsieg seit vier Jahren

Die deutsche Biathlon-Männerstaffel hat erstmals seit mehr als vier Jahren ein Weltcuprennen gewonnen. Das Quartett mit Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), Erik Lesser, Benedikt Doll und Philipp Nawrath setzte sich am Freitag im tschechischen Nove Mesto mit nur fünf Nachladern souverän vor Russland und Norwegen durch. Anderthalb Wochen nach dem WM-Staffel-Debakel mit Platz sieben in Pokljuka zeigte sich die Mannschaft wie ausgewechselt und lag nach 4x7,5 Kilometern 1:21,7 Minuten vor den Russen. Den bislang letzten deutschen Erfolg hatte es im Januar 2017 in Antholz gegeben. | 05.03.2021 16:50