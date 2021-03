Stand: 13.03.2021 15:45 Uhr Deutsche Biathleten verpassen Podium klar

Die deutschen Biathleten haben beim Weltcup in Nove Mesto aufgrund schlechter Schießleistungen die Podestplätze in der Verfolgung klar verpasst. Einen gebrauchten Tag erlebte Olympiasieger Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld), der 33. wurde. Bester des deutschen Quartetts war am Sonnabend Erik Lesser, der sich drei Fehler leistete und als 14. nach 12,5 Kilometern ins Ziel kam. Den Sieg sicherte sich der Franzose Quentin Fillon Maillet, der bereits den Sprint für sich entschieden hatte. |13.03.2021 15:44