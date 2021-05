Stand: 29.05.2021 12:40 Uhr Deutsche Beach-Teams: Drei Olympia-Tickets sicher

Die deutschen Beachvolleyball-Nationalteams Laura Ludwig und Margareta Kozuch (Hamburg), Karla Borger und Julia Sude (Stuttgart) sowie Julius Thole und Clemens Wickler (Hamburg) haben die Tickets für die Olympischen Spiele in diesem Sommer sicher. Vor der vorletzten Qualifikation am kommenden Wochenende in Ostrava sind die drei Duos laut Ranking des Weltverbandes FIVB nicht mehr aus den Top 15 zu verdrängen, die das Tokio-Startrecht garantieren. | 29.05.2021 12:39