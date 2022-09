Stand: 13.09.2022 22:46 Uhr Deutsche Basketballer um Kapitän Schröder im EM-Halbfinale

Die deutschen Basketballer haben Griechenland um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo sensationell entzaubert und stehen bei der Heim-EM im Halbfinale. Das Team um Kapitän Dennis Schröder gewann am Dienstag in Berlin mit 107:96 (57:61). Am Freitag (20.30 Uhr) geht es gegen Weltmeister Spanien um den Sprung ins Endspiel. Mit einem Sieg wäre die dritte EM-Medaille der Geschichte perfekt. Der gebürtige Braunschweiger Schröder war der Top-Werfer in der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert. | 13.09.2022 22:44