Stand: 02.07.2022 14:33 Uhr Deutsche Basketballer mit abenteuerlicher Anreise nach Bremen

Das deutsche Basketball-Nationalteam hat eine abenteuerliche Anreise zum WM-Qualifikationsspiel gegen Polen (Sonntag, 18 Uhr) in Bremen hinter sich. Nach der Partie in Tallinn gegen Estland (88:57) kam die DBB-Auswahl mehr als acht Stunden später als geplant in der Hansestadt an. Nach einer zweistündigen Verspätung des Fluges nach Frankfurt/Main, der Streichung des Anschlussfluges und einer vierstündigen Wartezeit auf das Gepäck reisten die deutschen Korbjäger schließlich mit dem Bus nach Bremen. | 02.07.2022 14:32