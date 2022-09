Stand: 04.09.2022 17:25 Uhr Deutsche Basketballer feiern besten EM-Start

Die deutschen Basketballer haben bei der EM auch ihre dritte Partie gewonnen und den Einzug ins Achtelfinale damit so gut wie perfekt gemacht. Das Team um Kapitän Dennis Schröder (Braunschweig) und den überragenden NBA-Profi Franz Wagner siegte am Sonntag in Köln in einer dramatischen Partie gegen Litauen nach zweimaliger Verlängerung mit 109:107 (96:96, 89:89, 46:41) und startete damit erstmals bei einer EM oder WM mit drei Siegen ins Turnier. Wagner war mit 32 Punkten bester deutscher Werfer. | 03.09.2022 16:42