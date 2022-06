Stand: 29.06.2022 21:11 Uhr Derby-Woche: Wallach Diamantis gewinnt Langen Hamburger

Der favorisierte Wallach Diamantis hat auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn den zum 153. Mal ausgetragenen Langen Hamburger gewonnen. Mit seinem Jockey Martin Seidl wurde Diamantis auf der 3.200-Meter-Strecke seiner Favoritenrolle gerecht und kam zu einem ungefährdeten Sieg. Trainer in Köln ist der einstige Spitzenjockey Andreas Suborics. Die beiden Stuten Lubiane (Andreas Helfenbein) und Normfliegerin (Marco Casamento) belegten die nächsten Plätze in dem mit 22.500 Euro dotierten Rennen. | 29.06.2022 20:30