Stand: 16.05.2024 14:19 Uhr Der VfL Wolfsburg will den Abstiegskampf nicht verzerren

Der VfL Wolfsburg möchte im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga keinerlei Wettbewerbsverzerrung betreiben. Vor dem Heimspiel am letzten Spieltag gegen Mainz 05 (Sonnabend, 15.30 Uhr/im NDR Livecenter) kündigte Trainer Ralph Hasenhüttl an, die "Wölfen" würden in Bestbesetzung antreten: "Wir wollen uns auf keine Experimente einlassen." Bei einer Niederlage könnten die Mainzer noch auf den Relegationsrang abrutschen. Darauf hofft Verfolger Union Berlin, der zeitgleich den SC Freiburg zu Gast hat. Überblick | 16.05.2024 14:20