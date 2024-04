Stand: 04.04.2024 08:27 Uhr Dennis Schröder verpasst Play-offs mit Brooklyn Nets

Die Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA finden in diesem Jahr ohne Dennis Schröder statt: Der Braunschweiger musste mit den Brooklyn Nets die letzte theoretische Hoffnung auf den Einzug in die Meisterrunde aufgeben. Auch ein 115:111-Erfolg gegen die Indiana Pacers, zu dem Schröder zwölf Punkte und elf Assists beitrug, half nicht mehr. Durch einen Sieg der Atlanta Hawks gegen die Detroit Pistons ist Rang zehn und damit der Einzug in das Qualifikations-Turnier (Play-In) nicht mehr möglich. | 04.04.2024 08:27