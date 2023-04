Stand: 05.04.2023 08:27 Uhr Dennis Schröder mit den Lakers auf Play-off-Kurs

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder aus Braunschweig und die Los Angeles Lakers haben im Rennen um die Play-offs in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen wichtigen Sieg gefeiert. Bei den Utah Jazz gewann der Rekordmeister in der Nacht zum Mittwoch mit 135:133 nach Verlängerung. Schröder kam auf 18 Punkte, vier Assists und drei Rebounds. Nach dem vierten Sieg in Folge liegen die Lakers mit 41 Erfolgen und 38 Niederlagen auf Platz sechs der Western Conference - dem letzten direkten Play-off-Rang. | 05.04.2023 08:26