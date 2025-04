Stand: 22.04.2025 07:59 Uhr Dennis Schröder beendet mit den Pistons Play-off-Fluch

Auch dank dem Braunschweiger Dennis Schröder haben die Detroit Pistons ihre Negativserie gestoppt und den ersten Play-off-Sieg in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA seit fast 17 Jahren gefeiert. Der deutsche Nationalspieler gewann mit dem Team aus der Motor City 100:94 bei den New York Knicks, in der Achtelfinalserie steht es damit 1:1. Vier Siege sind in der nordamerikanischen Profiliga zum Weiterkommen nötig. Seit dem vierten Spiel im Halbfinale der Saison 2007/2008 gegen die Boston Celtics (2:4) hatten die Pistons 15 Play-off-Spiele in Folge verloren - NBA-Negativrekord. Nun hat die schlimme Serie nach 0:4-Pleiten in den Erstrundenduellen 2009, 2016 und 2019 ein Ende. | 22.04.2025 07:58