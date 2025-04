Stand: 21.04.2025 17:03 Uhr Delmenhorst und Rehden stehen im Finale des Niedersachsenpokals

Die beiden Fußball-Oberligisten SV Atlas Delmenhorst und der BSV Rehden stehen im Finale um den Niedersachsen-Pokal der Amateure. Delmenhorst setzte sich in seinem Halbfinale am Ostermontag knapp mit 2:1 (1:1) gegen den TuS Bersenbrück durch, Rehden gewann klar mit 3:0 (0:0) beim VFV Borussia 06 Hildesheim. Das Endspiel findet im Rahmen des "Finaltags der Amateure" am 24. Mai statt - ebenso wie das Finale des NOFV-Pokals von 3. Liga und Regionalliga, wo sich Drittligist VfL Osnabrück und Regionalligist BW Lohne gegenüberstehen. Die Sieger der beiden Partien stehen in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ergebnisse und Übersicht | 21.04.2025 17:03