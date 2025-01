Stand: 19.01.2025 13:03 Uhr Debüt mit 17 Jahren: Fiete Bock ist Hansa Rostocks neuer Rekordspieler

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat einen neuen Rekordspieler: Jünger als Fiete Bock war bei seinem ersten Einsatz für die erste Mannschaft noch niemand in der 59-jährigen Geschichte des Clubs. Der Mittelfeldspieler wurde am Sonnabend beim 3:0-Auswärtssieg bei VfB Stuttgart II in der 90. Minute eingewechselt - im Alter von 17 Jahren, drei Monaten und 27 Tagen. "Ich freue mich für den Jungen. Fiete hat sich das durch ordentliche und ansprechende Leistungen erarbeitet", sagte der Rostocker Trainer Daniel Brinkmann über den in Papendorf im Landkreis Rostock aufgewachsenen Bock. Rekordhalter zuvor war Thomas Doll. Ergebnisse und Tabelle | 19.01.2025 13:02