Stand: 12.02.2021 15:59 Uhr Debakel: Peiffer als bester Deutscher im Sprint auf Rang 36

Die deutschen Biathleten haben im ersten Einzelrennen der WM in Pokljuka/Slowenien ein Debakel erlebt. Olympiasieger Arnd Peiffer lief nach zwei Schießfehlern als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes im Sprint über 10 km auf Rang 36, schlechter waren die deutschen Männer in einem WM-Rennen noch nie. "Ich mache ein schlechtes Stehendschießen. Dazu hatte ich in der letzten Runde arge Probleme", sagte der Clausthal-Zellerfelder in der Sportschau. "Deshalb bin ich mehr als unzufrieden." | 12.02.2021 15:56