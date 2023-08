Stand: 30.08.2023 08:39 Uhr Davis Cup wohl wieder mit Zverev

Alexander Zverev zählt offenbar zum deutschen Tennis-Team beim Davis-Cup-Duell mit Bosnien-Herzegowina. Das verriet unabsichtlich Daniel Altmaier, der bei den US Open in Runde zwei auf den Hamburger trifft. "Nach dem Turnier sind wir auch wieder zusammen im Davis Cup in Bosnien", sagte Altmaier in New York über Zverev. Das deutsche Herren-Team spielt am 16. und 17. September in Mostar gegen den Abstieg. "Ich wusste gar nicht, dass es nicht offiziell ist, da habe ich mich verplappert. Hoffentlich kriege ich da keinen Ärger", sagte Altmaier augenzwinkernd. | 30.08.2023 08:37