Stand: 25.10.2021 17:38 Uhr Davis Cup ohne Zverev, Fed Cup mit Kerber

Der Verzicht von Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev auf die Teilnahme am Davis-Cup-Finalturnier ist nun auch offiziell. Der Weltranglisten-Vierte aus Hamburg fehlt im Aufgebot, das Teamchef Michael Kohlmann für die Veranstaltung vom 25. November bis 5. Dezember bekannt gab. Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk sind nominiert. Als Doppelspezialisten gehören Kevin Krawietz und Tim Pütz zum Team. Dagegen hat die Kielerin Angelique Kerber ihre Teilnahme am Fed Cup in Prag bekräftigt. Die deutschen Damen treten vom 1. bis 6. November in der Vorrunde in einer schwierigen Gruppe gegen Tschechien und die Schweiz an. | 25.10.2021 17:36