Stand: 02.07.2022 09:56 Uhr Davis Cup: Otte hofft auf rechtzeitige Zverev-Rückkehr

Tennisprofi Oscar Otte hofft auf eine rechtzeitige Rückkehr des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev (Hamburg) für die US Open und den Davis Cup. "Ich habe noch gar nichts gehört. Es ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, es wäre natürlich gut, wenn er mit dabei ist. Das verstärkt unser Team natürlich enorm", sagte Otte über die Zwischenrunde des Team-Wettbewerbs vom 14. bis 18. September in Hamburg. Otte: "Hoffentlich wird er schnell wieder fit, spätestens für die US Open und den Davis Cup." | 02.07.2022 09:54