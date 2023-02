Stand: 04.02.2023 16:33 Uhr Davis Cup: Macht Zverev im Einzel nach Doppel-Sieg alles klar?

Dem deutschen Tennis-Team fehlt nur noch ein Sieg zur Qualifikation für die Gruppenphase im Davis Cup. Das Doppel Andreas Mies und Tim Pütz gewann am Sonnabend in Trier gegen das Schweizer Duo Stan Wawrinka und Dominic Stricker mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 und brachte die Gastgeber damit 2:1 in Führung. Olympiasieger Alexander Zverev kann das Weiterkommen nun mit einem Sieg im Spitzeneinzel gegen Marc-Andrea Hüsler perfekt machen. Nach dem ersten Tag hatte es 1:1 gestanden. Nachdem Oscar Otte zunächst gegen Hüsler verloren hatte, sorgte Zverev mit einem überzeugenden Sieg gegen Wawrinka für den Ausgleich. | 04.02.2023 16:34