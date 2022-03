Stand: 05.03.2022 20:54 Uhr Davis Cup: DTB-Team um Zverev fehlt noch ein Sieg zum Weiterkommen

Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt im Duell mit Brasilien nur noch ein Sieg zum Einzug in die Gruppenphase. Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz gewann in Rio de Janeiro gegen das brasilianische Duo Felipe Meligeni Rodrigues Alves und Bruno Soares nach hartem Kampf mit 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Damit steht es in der Erstrunden-Begegnung 2:1 für Deutschland. Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) kann das Weiterkommen nun mit einem Sieg im Spitzeneinzel gegen Thiago Monteiro bereits perfekt machen. | 05.03.2022 20:52