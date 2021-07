Stand: 14.07.2021 13:42 Uhr Dauerkartenrekord beim VfL Osnabrück

Die Fußballer des VfL Osnabrück können sich trotz des Abstiegs in die Dritte Liga auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen. Mit bereits mehr als 5.100 verkauften Dauerkarten haben die Niedersachsen ihren Drittliga-Rekord aus der Saison 2011/2012 gebrochen. Allein am Dienstag, als der freie Verkauf begann, wurden mehr als 500 Tickets abgesetzt. Wie viele Fans zum ersten Heimspiel am 23. Juli (19 Uhr) gegen den MSV Duisburg zugelassen sind, ist noch offen. | 14.07.2021 13:41