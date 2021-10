Stand: 19.10.2021 10:31 Uhr Dauerkarten? HSV entscheidet nach Kiel-Spiel

Fußball-Zweitligist Hamburger SV will nach dem Heimspiel am 30. Oktober gegen den Nordrivalen Holstein Kiel über den Verkauf von Dauerkarten für den Rest der Saison entscheiden. "Nach dem Spiel gegen Holstein Kiel werden weitere Informationen dazu bekanntgegeben", teilte der Club mit. Ursprünglich war dieser Schritt bereits vor dem Heimspiel am vergangenen Sonnabend gegen Fortuna Düsseldorf (1:1) geplant. Unterdessen ist am Dienstag der freie Vorverkauf (2G) für die Partie gegen die "Störche" gestartet. | 19.10.2021 11:15