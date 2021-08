Stand: 31.08.2021 10:29 Uhr Damer bleibt nun doch beim TSV Havelse

Leon Damer hat einen neuen Vertrag beim Fußball-Drittligisten TSV Havelse unterschrieben. Der 21-jährige Offensivspieler, der aus der Jugend von Hannover 96 stammt, spielte bereits seit Sommer 2019 bei den Garbsenern und erzielte in 35 Regionalligapartien fünf Tore. Im Juli war sein Vertrag ausgelaufen. "Wir freuen uns sehr, dass sich Leon schlussendlich doch für einen Verbleib entschieden hat. Leon ist ein Garbsener und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Dritten Liga", erklärte TSV-Sportchef Matthias Limbach. Wechselbörse Dritte Liga | 31.08.2021 10:28