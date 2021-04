Stand: 09.04.2021 15:10 Uhr Dämpfer für Deutschland-Achter um Schlagmann Ocik

Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-EM in Varese (Italien) im Bahnverteilungsrennen nur Rang vier erreicht. Das Paradeboot des Deutschen Ruder-Verbandes musste sich Olympiasieger Großbritannien, Rumänien und den Niederlanden geschlagen geben. Der Rückstand auf die Briten betrug über zwei Sekunden. Da nur fünf Boote am Start sind, hatte die Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) das Ticket für den Endlauf bereits sicher. Am Sonntag kämpft das deutsche Flaggschiff um den neunten EM-Titel in Folge. | 09.04.2021 15:08