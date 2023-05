Stand: 03.05.2023 11:12 Uhr Daedlow wechselt von Hansa Rostock zum Greifswalder FC

Oliver Daedlow wird den FC Hansa Rostock zum Saisonende verlassen. Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch bekannt gab, wird sich der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler dem dem Regionalligisten Greifswalder FC anschließen. Der gebürtige Neubrandenburger spielt seit der U17 für Hansa. 2020 erhielt er seinen ersten Profivertrag, war zwischendurch an den niedersächsischen Club TSV Havelse ausgeliehen. Für die Zweitliga-Profis absolvierte er in dieser Saison keine Liga-Partie. | 03.05.2023 11:11