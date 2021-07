Stand: 13.07.2021 09:38 Uhr Daedlow auf Leihbasis von Hansa Rostock zum TSV Havelse

Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock verleiht Mittelfeldspieler Oliver Daedlow für die kommende Fußball-Saison an Drittliga-Neuling TSV Havelse. Das gab der FCH am Dienstag bekannt. "Damit Oliver in seiner Entwicklung weiter vorankommt, muss er regelmäßig spielen. Beim TSV Havelse bekommt er die Möglichkeit dazu, und wir sind zuversichtlich, dass er dort eine gute Rolle spielen kann und sich in der Dritten Liga unter Wettkampfbedingungen beweisen wird", sagte Hansa-Sportvorstand Martin Pieckenhagen.