Stand: 23.11.2024 20:59 Uhr DVV-Pokal: Lüneburg scheitert im Viertelfinale, Giesen weiter

Die SVG Lüneburg ist im DVV-Pokal-Viertelfinale ausgeschieden. Die Niedersachsen verloren am Sonnabend beim deutschen Volleyball-Meister Berlin Volleys mit 1:3. Die Giesen Grizzlys hingegen sind nach ihrem 3:0-Erfolg gegen FT 1844 Freiburg eine Runde weiter. Die Halbfinalpartien werden am Sonntag (20.15 Uhr) ausgelost und am 10./11. Dezember ausgetragen. | 23.11.2024 20:59